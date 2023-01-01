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الطقس: أجواء ربيعية معتدلة وارتفاع على الحرارة مع بقائها دون المعدل

الجمعة 14 أبريل 2023 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء ربيعية معتدلة وارتفاع على الحرارة مع بقائها دون المعدل



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا الى صاف، ربيعيا لطيفا ومعتدلا، وتعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل عام مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل.

الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة و البحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو دافئاً نسبياً ولطيفاً الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين , الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.

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