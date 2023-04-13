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الضفة اليوم بحق هي درع القدس وأهلها

نصر الله : تنامي قدرات المقاومة في غزة والتفاف الفلسطينيين حولها يضعنا في دائرة اليقين بنتائج الصراع

الخميس 13 أبريل 2023 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله : تنامي قدرات المقاومة في غزة والتفاف الفلسطينيين حولها يضعنا في دائرة اليقين بنتائج الصراع



قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، إن إحياء يوم القدس العالمي يتأكد يوما بعد يوم أنه جزء من معركة الأمة التي تخوضها من أجل تحرير فلسطين. واضاف ان العالم بثبات يتجه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب أي انتهاء هيمنة القطبية  الواحد المتمثل بالولايات المتحدة الأميركي. 
وأضاف نصر الله في كلمة له خلال احتفالية يوم القدس العالمي: خلال هذا العام شهدنا فشل مشاريع الإرهاب والعدوان وبداية انفتاح دول المنطقة على خيارات التهدئة والحوار. 
وذكر أن الاتجاه لحلّ المشاكل البينيّة وهذا سيساعد في سد أبواب الفتن والصراعات الداخلية التي كان يراهن عليها العدو وقال: شهدنا هذا العام خروج محور المقاومة من محنة السنوات الماضية قوياً ومتماسكاً، مضيفا أن الانقسام الحاصل اليوم في كيان الاحتلال لا سابقة له منذ 50 عاماً. 
وأكد أن تنامي قدرات المقاومة في قطاع غزة والتفاف الفلسطينيين حول المقاومة يضعنا في دائرة اليقين بنتائج الصراع. كما وأكد أن الضفة اليوم بحق هي درع القدس وأهلها ورجالها وصغارها وكبارها يشكلون الخط الأمامي للدفاع عن المقدسات. 

وشدد بالقول: ما يجب أن يشغلنا في محور المقاومة هو كيف نقدم المساندة والدعم لتستمر المقاومة في الضفة وفلسطين.

 

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