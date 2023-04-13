كتيبة "نور شمس" تعتقل متخابر مع الاحتلال كان في مهمة اغتيال لمقاومين ..

طولكرم/ سما/

كشفت غرفة العمليات المشتركة في مخيم نور شمس، عن اعتقال أحد المتخابرين مع الاحتلال في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وفي أعقاب عملية الاعتقال أصدرت كتيبة عين شمس بيانًا صحافيًا للرأي العام الفلسطيني، ابتدأته بقول تعالى: “يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍۢ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍۢ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ”، صدق الله العظيم.

وأضافت: “اخوتنا في محافظة طولكرم الصمود عامة وفي مخيم نور شمس خاصة، إن ما نحن بصدده في هذا البيان هو اطلاعكم على آخر مستجدات الحالة النضالية في المخيم”.

وتابعت: “قبل يومين تم القبض على عميل كان في مهمة اغتيال لاثنين من قادة الكتيبة وأدلى باعترافاته دون ضغط أو تهديد، ولدينا من الاثباتات ما يُثبت تورطه”.

وأردفت خلال بيانٍ صحافي: “سنقوم بنشر الفيديو عند الانتهاء من جمع المعلومات والتفاصيل كافة بمن كان لديه علاقةً فيهم”.

وزادت: “نُبلغكم أن هذا العميل قد أراد أن يكون من أبناء مخيمه عملاء مثله وقام بالتبلي عليهم وقال إنهم مرتبطون مع الاحتلال ولكن بعد الاستدلال بالكثير من الأدلة تبين لنا براءة الشاب (إبراهيم اعمر الملقّب صبّورة)”.

واستطردت: “بعد إدلاء العميل باعترافاته قمنا بتسليمه للجهات المعنية حفاظاً على السِلم الأهلي ودعماً للشرعية واحتراماً للدستور الفلسطيني”.

وأكدت على أن “يدها طويلة وستطول كل من تلسّن وتآمر على أي فرد من أفراد الكتيبة، ونقول لكم إننا أبينا أن نتخطى الجهات الرسمية، التي نضع فيها ثقتنا الكاملة لمحاسبة هذا العميل على فعلته وجريمته بالتخابر”.

وأكملت: “نقول لأبناء المحافظة عامة إننا سنبقى على نهج الكفاح المسلح لو تآمر العالم أجمع علينا وسنكون عند حسن ظنكم بنا”.

وشددت على أن “ستبقى درعكم الحصين والمتين بوجه جميع المؤامرات التي يرسمها الاحتلال البغيض لشعبنا العظيم”.

وختمت: “دمتم ودامت ثورتنا المستمرة حتى رفع العلم الفلسطيني على أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس”.