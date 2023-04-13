حماس تدعو لمقاومة قرار الاحتلال منع المسيحيين من الاحتفال بالقدس المحتلة

غزة / سما/

دانت حركة المقاومة الاسلامية حماس فرض الاحتلال الاسرائيلي قيوداً على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور، وندعو أبناء الشعب الفلسطيني إلى رفضها.

واضافت في بيان لها:"ندين بشدّة في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القيود التي أعلنت عن فرضها سلطات الاحتلال بهدف تقليص أعداد المحتفلين المسيحيين بسبت النور، ونعُدُّ ذلك تدخلاً سافراً في ممارسة الشعائر الدينية وامتداداً للحملات العنصرية والاعتداءات التي يتعرض لها المسيحيون وأماكنهم المقدّسة".

واكدت بطلان إجراءات الاحتلال في القدس، داعية الفلسطينيين إلى رفض هذه الإجراءات وإلى ممارسة حقهم الطبيعي في ممارسة شعائرهم الدينية، ونجدد مطالبتنا المجتمع الدولي بالتحرّك لوقف انتهاكات الاحتلال الفاشي ومستوطنيه بحق الأماكن المقدّسة في القدس وفي عموم فلسطين المحتلة.