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نادي الاسير : تفاقم الوضع الصحي للمعتقل الإداري خالد النوابيت

الخميس 13 أبريل 2023 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الاسير : تفاقم الوضع الصحي للمعتقل الإداري خالد النوابيت



رام الله/ سما/

 قال نادي الأسير إنّ تفاقما طرأ على الوضع الصحيّ للمعتقل الإداريّ خالد النوابيت (44 عامًا)، من بلدة برقة بمحافظة رام الله والبيرة، الذي يُعاني من مشاكل حادة في القلب، حيث كان مقررا أن يخضع لعملية قلب مفتوح قبل اعتقاله في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المنصرم، إلا أنّ الاحتلال حرمه بالاعتقال من استكمال علاجه، ومتابعة وضعه الصحيّ.

وبيّن نادي الأسير، في بيان له، اليوم الخميس، أن من ضمن الأعراض التي تزداد حدتها لدى المعتقل النوابيت، أوجاعا شديدة في الصدر، وضيقا في التنفس، ودوخة مستمرة، إضافة لمعاناته من أوجاع حادة في الأطراف والركبتين.

وأضاف أنّ إدارة سجون الاحتلال تقوم فقط بنقل المعتقل النوابيت من سجن "عوفر" إلى ما يسمى "عيادة سجن الرملة" لإجراء بعض الفحوص، حيث تساهم عملية نقله إلى "عيادة الرملة" في تفاقم وضعه، فهي بالنسبة له رحلة عذاب، بدلا من نقله إلى المستشفى.

يُذكر أنّ النوابيت أسير سابق، أمضى نحو سبع سنوات في سجون الاحتلال على فترات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أمر اعتقال إداريّ بحقّه لمدة 6 أشهر.

وأكّد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال مستمرة في تصعيدها من جريمة الاعتقال الإداري، التي طالت العديد من المعتقلين الذين يعانون أمراضا صعبة، حيث تصر على اعتقالهم التعسفي بذريعة وجود "ملف سرّي".

يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية آذار المنصرم 1016 معتقلا.

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