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استكمال إجراءات نقل جثمان شهيد لقمة العيش أيمن عابد إلى غزة

الخميس 13 أبريل 2023 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
استكمال إجراءات نقل جثمان شهيد لقمة العيش أيمن عابد إلى غزة



غزة/ سما /

أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.أحمد الديك، أن سفارة فلسطين في اليونان استكملت إجراءات نقل جثمان شهيد لقمة العيش أيمن حسن أبو عابد إلى قطاع غزة. 

وأضاف السفير الديك: "أنه تلبية لرغبة أهل الشهيد بدفن الجثمان في قطاع غزة تواصلت سفارة دولة فلسطين في أثينا مع الجهات الرسمية الفلسطينية واليونانية وأهل الفقيد لاستكمال إجراءات نقل الجثمان إلى مثواه الأخير في غزة".

من جهة أخرى، قال القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى اليونان يوسف درخم، "تم اليوم وداع رسمي لجثمان الشهيد بحضور طاقم السفارة ورئيس الجالية الفلسطينية في اليونان".

 وأكد أن الجثمان سوف يغادر الأراضي اليونانية، مساء اليوم الخميس، في طريقه إلى أرض الوطن، حيث سيصل مطار القاهرة مساء الأحد الموافق 16/4/2023.

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