  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول إسرائيلي رفيع : "أيمن الصفدي هو بن غفير الأردني"

الخميس 13 أبريل 2023 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي رفيع : "أيمن الصفدي هو بن غفير الأردني"



القدس المحتلة / سما /

ادعى مسؤولون سياسيون إسرائيليون إن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لم يسع إلى تهدئة الوضع في المسجد الأقصى في أعقاب عدوان الشرطة الإسرائيلية على المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى، الأسبوع الماضي. وزعم أحد هؤلاء المسؤولين أن الصفدي "تصرف مثل بن غفير أردني"، حسبما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الخميس.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإنه على إثر العدوان على المصلين في المسجد الأقصى أصبح مستوى التوتر بين إسرائيل والأردن مرتفعا، وأن الصفدي اتخذ خطا متطرفا، وأنه يرفض التحدث مع ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية.

ونقل "واللا" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن الصفدي استشاط غضبا إثر رؤيته مشاهد اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المصلى القبلي في الحرم القدسي، ورأى بها استفزازا إسرائيليا، وأن الصفدي طلب من الولايات المتحدة والإمارات إبلاغ إسرائيل بتهدئة الوضع.

ووفقا لـ"واللا"، فإنه في مرحلة معينة توقف الجانب الأردني عن استقبال رسائل إسرائيلية بواسطة الولايات المتحدة والإمارات، وأكدوا على أن إسرائيل تكذب بشأن الأحداث في المسجد الأقصى، وأن الأردن ستوافق على استقبال رسائل إسرائيلية بصورة مباشرة فقط وشريطة أن تتضمن الرسائل تحمل إسرائيل المسؤولية عن التصعيد وتعهد بوقف خرق الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف.

الأكثر قراءة اليوم

المالية تصدر بيانا بخصوص صرف دفعة من الراتب قبل العيد ودفعة للشؤون الاجتماعية

بن شبات يقدم سلة توصيات كي "لا تتحد الساحات"

"أمان": الحرب أقرب من الهدوء

حزب الله: المقاومون يحملون الصواريخ لاغراق "إسرائيل" بها

تقديرات إسرائيلية: التصعيد الأخير "بروفة" لحرب إقليمية في المستقبل القريب

تقرير: مسرب الوثائق السرية شاب أميركي عمل بقاعدة عسكرية

وفد قيادي من "الجهاد" برئاسة النخالة يصل العاصمة العراقية

الأخبار الرئيسية

2023-04-13_10-46-04_499218

صحيفة عبرية: الجيش غير جاهز للحرب والصواريخ ستسقط علينا من كل صوب وخسرنا الكفاءة

image_processing20230413-1130346-1lynr0

الاحتلال يصادق على مخططات لشق طرق استيطانية بمحيط القدس

مسؤول أمني اسرائيلي : الوضع يتفاقم ونحن على منحدر زلق

20230413082336

تقرير: مسرب الوثائق السرية شاب أميركي عمل بقاعدة عسكرية

تقديرات إسرائيلية: التصعيد الأخير "بروفة" لحرب إقليمية في المستقبل القريب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم