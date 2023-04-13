شخصيات نسائية كرهها الجمهور في دراما رمضان 2023

وكالات / سما /

المعيار الحقيقي لنجاح أي دور أو شخصية يقدمها الممثل أو الممثلة هو الصدق، أو بمعنى أكثر شمولاً هو أن تدخل في كافة التفاصيل الدقيقة للشخصية التي سوف تقدمها قبل الوقوف أمام الكاميرا لبدء عرضها على الشاشة هذا الأمر تحقق لعدد من الفنانات في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، خاصة بعد أن نجحن في إقناع الجمهور بأن الشخصيات المقدمة هي صادقة وحقيقية. حيث نجحن في إتقان الشخصية الشريرة أو التي تحمل العديد من الأحقاد بداخلها تجاه المحيطين بها، الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، سواء بإعلان الكره أو توجيه كلمات وجمل حادة للفنان القائم بالدور.

هند البلوشي

الفنانة هند البلوشي من بين الفنانات اللاتي نجحن في اقناع الجمهور بصدق الشخصية التي تقدمها، مما جعلهم يتفاعلون معها سواء بانتقادها أو برفض أفعالها. فمع كل مشهد تظهر فيه "بدرية" وهي الشخصية التي تقدمها هند البلوشي في مسلسل "مجاريح"، يعرب جمهور ومتابعي المسلسل عن استيائهم من تصرفاتها، وكان ذلك جلياً من خلال تعليقاتهم على المشاهد التي تقوم هند البلوشي بنشرها عبر حسابها على "إنستغرام".. "حرررام اللي تسويه بغنيمة".. "كفاية شر بدرية". يشارك في مسلسل "مجاريح" كوكبة من النجوم على رأسهم سعاد عبد الله، هند البلوشي، هنادي الكندري، أسمهان توفيق، عبد الله الطراروة. العمل من تأليف جمال سالم، ومن إخراج عيسى ذياب وتدور أحداثه حول سيدات يعانين من حالات اجتماعية قاسية، ويحاولن تخطي مآسي الحياة.

جوري بكر

نجحت الفنانة جوري بكر في لفت الأنظار لها خلال أحداث مسلسل "جعفر العمدة"، إذ تقدم شخصية "وداد" والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير لكن هذا النجاح له وجه آخر، بعدما ناشدت الفنانة الجمهور بالتوقف عن إهانتها بسبب هذا الدور الذي تلعبه في ظل ما تتعرض له من أذى نفسي. ويرجع ذلك الأمر هو أن شخصية "وداد" تحمل بداخلها كره وحقد تجاه المقربين لها، فلم يتوقع أحد أن تقوم بخداع الجميع ولا سيما زوجها "سيد" في المسلسل وهي أن تقوم برفع قضية "خلع" عليه دون معرفته، بل وتفاجئه بزواجها من "شوقي" وهو ألد أعداء شقيقه، ليس ذلك فحسب بل تعمدت اهانته أمام العديد بعد كشفت العديد من أسراره الشخصية حيث نشرت جوري بكر عبر خاصية القصص المصورة من خلال حسابها على "انستغرام"، لتطالب الجمهور بالتوقف عما يفعله من إهانة لها. " جعفر العمدة " من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، وآخرين وتدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

عبير صبري

ومن بين الشخصيات التي كرهها الجمهور في موسم دراما رمضان، شخصية "نيرمين عبد الحميد" التي تقدمها الفنانة عبير صبري خلال أحداث مسلسل "جميلة" فهي زوجة تحارب من أجل استعادة طليقها بكل الوسائل، لذلك تدخل في صراع مع "جميلة" ريهام حجاج والتي تزوجت طليقها "زياد" هاني عادل، بهدف إفساد علاقتهما فتحاول تارة تدبير المكائد لها حتى تجعل صورتها سيئة أمام زوجها. وفي نفس الوقت نالت عبير صبري على اشادة من قبل جمهورها ومحبيها لنجاحها في تقديم شخصية "نيرمين" بهذا الأداء المتقن والرائع. مسلسل "جميلة" يشارك فيه عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد وفيق وهاني عادل، وآخرين وتدور أحداثه حول "جميلة" التي تعيش حياة أسرية هادئة مع زوجها الطبيب زياد واسرتها، ولكن تنقلب حياتها رأسا على عقب عندما يتوفى أبيها، تاركا جميع أملاكه لها هي فقط.