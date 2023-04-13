بطة برية تعيش بسكين عالق فى رقبتها

وكالات / سما /

أذهل عمال إنقاذ الحيوانات فى بريتانى بفرنسا بطة برية بدا أنها تعيش حياة طبيعية تمامًا على الرغم من وجود سكين عالق فى الجانب الأيسر من رقبتها، حيث استطاعت بفضل هذا الأمر، جذب انتباه الأهالى منذ فترة طويلة فى سان نولف، شمال غرب فرنسا، ما أذهل أولئك الذين رأوا البطة البرية حقًا هو مدى عدم تأثرها بالجرح، والسباحة جنبًا إلى جنب مع البط الأخرى، والمشى على أقدامها المكشوفة والقدرة على إطعامها بشكل طبيعى.

محاولة انقاذ البطة

ومع ذلك، كان عمال إنقاذ الحيوانات فى Pinocchio et Sauvageons وهى جمعية حماية الحيوان، قلقين من أن السكين يمكن أن يصبح مشكلة خطيرة مع مرور الوقت، لذلك قرروا إخراجها.

نظرًا لأن البطة التى تدعى "دونالد" كانت فى حالة بدنية ممتازة على الرغم من إصابته، فقد كان من الصعب للغاية القبض عليها، ولكن بعد أيام من المحاولات الفاشلة، فى 31 مارس، تمكن رجال الإنقاذ من القبض عليها وتهدئتها لإزالة السكين من رقبتها، كانت العملية الجراحية ناجحة، وبعد فترة النقاهة، طار ت البطة مباشرة خارج القفص عندما فتح الباب.

متابعة بعد الانقاذ

لاحظت الجمعية البطة دونالد لأسابيع بعد إطلاق سراحها ولم تكن تعانى من أى مشكلات بعد الجراحة البسيطة.

بالنسبة لكيفية حصول دونالد على سكين عالق فى رقبته، قال عضو فى رابطة حماية الطيور لـ Pinocchio et Sauvageons أنه لا يمكن أن يكون قد حدث عن طريق الصدفة، طعن أحدهم الحيوان فى رقبته، لكنه كان محظوظًا لأن السكين لم يثقب أى أعضاء حيوية، تحاول السلطات المحلية الآن التعرف على الشخص الذى طعن البطة بلا قلب.