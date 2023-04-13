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ثنائى أمريكى يرحبان بطفلتهما.. أول فتاة مولودة فى العائلة منذ 130 عامًا

الخميس 13 أبريل 2023 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثنائى أمريكى يرحبان بطفلتهما.. أول فتاة مولودة فى العائلة منذ 130 عامًا



وكالات / سما /

استقبل الثنائى الأمريكى كارولين وأندرو كلارك، مولودهما الجديد أودرى منذ أكثر من أسبوعين، ولا يمثل وصول أودرى مرحلة جديدة للزوجين فحسب، بل اتضح أن أودرى هى فى الواقع أول فتاة ولدت من جانب عائلة أندرو منذ عام 1885، وفقًا لسجلات العائلة، أى منذ حوالى 130 عاما.

كارولين اعترفت أنها لم تصدق القصة فى البداية

وقال أندرو فى برنامج "صباح الخير أمريكا": "لقد كانت مفاجأة كبيرة لنا جميعًا"، فيما اعترفت كارولين بأنها سمعت الحكاية المذهلة قبل عقد من الزمان عندما بدأت بمواعدة أندرو، ولم تصدق أذنيها، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

وتابعت: "طلبت من والديه تأكيد هذه المعلومات، بأن عائلته لا تنجب فتيات، وكانوا يقولون.. نعم، لم يكن لدينا فتاة فى نسلنا المباشر"، وكشف الزوجان عن تعرض كارولين للإجهاض فى عام 2021، لذا كان وصول أودرى مميزًا للغاية.

وقالت كارولين: "عندما اكتشفنا أنى حامل، بصراحة لم نهتم إذا كان لدينا ولد أو بنت فى تلك المرحلة، لقد كنا ممتنين لكونى حاملاً ونصلى فقط من أجل حمل صحى وطفل سليم"، وأضافت: "كون المولود فتاة، كانت مفاجأة جميلة وسارة".

وقبل الحفلة لكشف جنس المولود، كان كلاهما يفترض أنهما سينجبان ولدً، وقال أندرو: "لقد صدمت.. أعتقد أننى حدقت للتو فى اللون، إنه وردى حقًا، لذلك كانت مفاجأة جيدة بالنسبة لنا، إنها فتاة".

وأضافت كارولين: "نحن سعداء جدًا لأنها أخيرًا هنا ومرة أخرى، لأنها بصحة جيدة وأن كل شيء سار على ما يرام مع الولادة".

#الطفلة #مولودة #العائلة #أمريكا

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