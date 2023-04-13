(واتساب) ينسخ ميزة موجودة في (تيليجرام)

وكالات / سما /

يسعى تطبيق التراسل الفوري "واتساب" لإضافة أكثر ميزة تحظى بشعبية لدى مستخدمي منافسه "تيليجرام"، وهي القناة، أو الرسائل الإخبارية الخاصة، التي ستحقق زيادة كبيرة في عدد المشتركين.

مرحلة تجريبية

ومع هذه الميزة، يمكن لمستخدمي "واتساب" أن يشتركوا في حساب ما يتلقون منه النشرات الإخبارية بانتظام، مشيرة إلى أن هذه الميزة التي لا تزال في المرحلة التجريبية، تشبه القنوات الموجودة في "تيليجرام"، فعند الاشتراك في قناة ما في ذلك التطبيق، مثل قنوات المؤسسات الإخبارية تبدأ المعلومات بالتدفق إلى المستخدمين، حسبما أفادت مواقع متخصصة في الأخبار التقنية.

ميزاتها

وذكرت المواقع أنه يمكن البحث عن هذه الميزة والاشتراك بها بسرعة دون الحاجة إلى دعوة أو النقر على رابط، كما يجري مع المجموعات حالياً، كما أنها تتيح التحكم في مَن يمكنه تلقي رسائل القناة، فيما تحافظ الميزة الجديدة على الخصوصية الكبيرة للمستخدمين.

الاشتراك في مجموعة

يذكر أن "واتساب" يواجه مشكلة في أن عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاشتراك في مجموعة أو مجتمع جديدين محدود، ورغم أن التطبيق عمل على زيادة العدد، كما في حالة المجموعة التي يمكن أن تضم حتى 1024 شخصاً، فإنه لا سقف لعدد المشتركين في حال قنوات "تيليجرام"، وهو ما يميزه.

وليس من الواضح ما إذا كانت "القناة" في "واتساب" ستكون مطابقة لنظيرتها في "تيليجرام" من حيث العدد.

واتساب

و"واتساب"، هو خدمة الرسائل المركزية عبر الأنظمة الأساسية وخدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت "VoIP" المملوكة لشركة ميتا، يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية ورسائل صوتية، إجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى.

يعمل تطبيق الواتساب على الأجهزة المحمولة ولكن يمكن الوصول إليه أيضاً من أجهزة كمبيوتر سطح المكتب باستخدام تطبيق سطح المكتب أو صفحة واتساب ويب.

وتتطلب الخدمة من المستخدمين توفير رقم هاتف خلوي قياسي للتسجيل في الخدمة.

وفي يناير 2018، أصدر واتساب للأعمال تطبيق أعمال مستقل يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة، يسمى واتساب للأعمال، للسماح للشركات بالتواصل مع العملاء الذين يستخدمون عميل واتساب القياسي.