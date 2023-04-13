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الخارجية: قيود الاحتلال على كنيسة القيامة إمعان في تغيير الوضع القائم في القدس

الخميس 13 أبريل 2023 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: قيود الاحتلال على كنيسة القيامة إمعان في تغيير الوضع القائم في القدس



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إجراءات سلطات الاحتلال وتضييقاته القمعية العنصرية بحق المسيحيين، والتي تهدف إلى الحد من الأعداد التي تستطيع الوصول إلى كنيسة القيامة وتقليصها وفقاً لأهواء الاحتلال ومصالحه، خاصة منع الآلاف من المشاركة في احتفال سبت النور، تحت ذرائع واهية تتكرر كل عام.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الخميس، هذه الإجراءات عقوبات جماعية تستهدف الكل الفلسطيني في القدس ومقدساتها وهويتها ومواطنيها، واعتداءً صارخا على الوضع التاريخي والقانوني القائم، وانتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس.

وأكدت أن إجراءات الاحتلال باطلة وغير شرعية وغير قانونية ولن تنشئ حقاً له في القدس وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الموقعة، وخطوات استفزازية تصعيدية للأوضاع في ساحة الصراع، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا عامة، وللقدس ومقدساتها خاصة.

#وزارة الخارجية #الاحتلال

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