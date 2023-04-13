تعرف على المنتخبات المشاركة في كأس ماليزيا الودية

رام الله / سما /

اكتمل عدد المنتخبات المشاركة في كأس "مرديكا" التي ستقام في ماليزيا، خلال الفترة من 11 وحتى 17 أكتوبر/تشرين أول المقبل.



ويستضيف ملعب بوكيت جليل في العاصمة الماليزية كوالالمبور البطولة المصغرة والتي ستقام في أيام التوقف الدولي "FiFa Day".



وبحسب التقارير, فإن 4 منتخبات أكدوا مشاركتهم في البطولة حتى اللحظة، وهم فلسطين, ولبنان، وماليزيا, والهند.



وأوضحت التقارير, أن نظام البطولة يتجه لإقامة نصف نهائي مباشر, ومن ثم إقامة مباراة نهائية, وأخرى لتحديد المركز الثالث.



وعن مواعيد المباريات والقرعة, أكدت أن المعنيين من المنتخبات المشاركة لم تبلغ سوى بالنظام الفني حتى اللحظة.