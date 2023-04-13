لامبارد يرفض الاستسلام أمام ريال مدريد: لنا فرصة في لندن

رفض فرانك لامبارد، مُدرب تشيلسي، رفع راية الاستسلام في مُواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة ذهاباً بثنائية نظيفة.

وجاء فوز ريال مدريد على أرض ملعب سانتياجو برنابيو بفضل هدفين سجلهما كريم بنزيما في الدقيقة 21، وماركو أسينسيو في الدقيقة 74.

وشهد اللقاء طرد بن تشيلويل من تشيلسي في الدقيقة 59، ولعب البلوز باقي دقائق اللقاء بعشرة لاعبين.

وقال لامبارد، في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية، :”أنا فخور بالرجال العشرة وبالروح التي أظهرناها، سنحت لنا فرص عن طريق جواو فيليكس وستيرلينج وميسون ماونت”.

وتابع :”هُناك بعض الأمور الجيدة ولكن النتيجة هي الواقع، يُمكن أن تحدث أمور مُميزة في ستامفورد بريدج، علينا أن نؤمن بذلك”.

وتابع مُشيراً لمُشكلة تشيلسي :”اللاعبون لا يعرفون كم هم جيدون، ستكون هُناك معركة كبيرة الاسبوع المُقبل”.

وأضاف :”إصابة كوليبالي؟ لقد شارك كوكوريلا وقام بواجبه، واجهنا مُشكلة كبيرة بخسارة لاعب مثل بين تشيلويل”.

وأكمل لامبارد :”هُناك بعض التفاصيل في اللقاء، علينا أن نكون إيجابيين أكثر، إذا قُمنا بذلك فأنا كُنت شاهداً على مثل هذه الليالي في ستامفورد بريدج، علينا المُضي قدماً”.

وسيلعب الفريقان من جديد على أرض ستامفورد بريدج في لندن يوم الثلاثاء المُوافق 18 إبريل.