فيديو.. ريال مدريد يضع قدماً في نصف النهائي بانتصار مريح على تشيلسي

حقق ريال مدريد انتصاراً مستحقاً على ضيفه تشيلسي، بنتيجة (2-0)، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووضع ريال مدريد قدماً في نصف النهائي بهذا الانتصار المريح، ويحتاج فقط للفوز أو التعادل أو حتى الهزيمة بفارق هدف واحد في لقاء العودة لكي يخطف بطاقة التأهل.

ولم يواجه الفريق الملكي أي صعوبة في الخروج منتصراً من هذا اللقاء، حيث كان الطرف الأفضل في جميع الأوقات، والأكثر سيطرة على الكرة أيضاً، وكاد أن يخرج بانتصار أكبر لولا الرعونة التي ظهرت في بعض الأوقات.

وفرض ريال مدريد سيطرته المطلقة على المباراة منذ الدقائق الأولى، رغم أن تشيلسي كاد أن يستغل تقدم لاعبي الريال ليخطف هدفاً مباغتاً عبر هجمة مرتدة سريعة، لكن جواو فيليكس لم ينجح في التعامل مع الموقف بالشكل المطلوب.

وترجم أصحاب الأرض سيطرتهم إلى تسجيل أول أهداف اللقاء بحلول الدقيقة 21، والذي حمل توقيع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد أن تابع تسديدة فينسيوس جونيور التي تصدى لها الحارس كيبا أريزابالاجا.

وواصل ريال مدريد الضغط بشراسة على دفاعات تشيلسي في الشوط الثاني، ونتج عن ذلك حصول بن تشيلويل مدافع تشيلسي على بطاقة حمراء عند الدقيقة 59، بعد أن منع رودريجو من الانفراد بالحارس.

واستغل ريال مدريد النقص العددي عند تشيلسي خلال النصف ساعة الأخيرة، وأحرز الهدف الثاني البديل ماركو أسينسيو بحلول الدقيقة 74، عبر تسديدة زاحفة من حافة منطقة الجزاء.