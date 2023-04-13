فيديو.. ميلان ينتزع فوزاً صعباً على نابولي في ربع نهائي دوري الأبطال

حقق فريق ميلان فوزاً صعباً على نابولي بنتيجة 1-0، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب سان سيرو قد بدأ في الدقيقة 40 من الشوط الأول عن طريق النجم الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر.

وجاء هدف بن ناصر بعد أن توج بتسديدة يسارية صاروخية لعبة رائعة أمام مرمى الفريق الضيف شارك فيها رافاييل لياو وبراهيم دياز.

وكاد المُدافع الدنماركي سيمون كيير أن يُسجل الهدف الثاني للروسونيري قبل انتهاء الشوط الأول، ولكن تسديدته الرأسية القوية اصطدمت بالعارضة.

وحاول لاعبو نابولي إدراك هدف التعادل في الشوط الثاني، واقترب المقدوني إليف ألماس من هز الشباك لولا تألق الحارس الفرنسي ماينان.

ونجح ماينان في التصدي لكرة خطيرة للغاية في الدقيقة 87 عن طريق الإيطالي جيوفاني دي لورينزو.

وكثف ميلان هجماته في إطار مُحاولته زيادة الغلة لتسهيل مهمة انتزاع بطاقة التأهل لنصف النهائي قبل جولة الإياب دون أن تُكلل المُحاولات بالنجاح.

وشهدت المُباراة واقعة طرد النجم الكاميروني لنابولي زامبو أنجيسا بعد تلقيه إنذارين في منتصف الشوط الثاني.

وسيلعب ميلان ضد نابولي على أرض ملعب دييجو مارادونا في جولة الإياب يوم الثلاثاء المُوافق 18 إبريل.