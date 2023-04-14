رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، على تطورات الحالة الصحية للأسير وليد دقة الذي خضع يوم أمس لعملية جراحية لاستئصال جزء من رئته، ومطالبة عائلته بالعمل من أجل إطلاق سراحه فورا.

فيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئاسة تدين إجراءات الاحتلال الهادفة للتضييق على المحتفلين بـ"سبت النور"

- الأسير وليد دقة يخضع لعملية جراحية.. ومطالبات بالإفراج عنه فوراً

- إصابتان في اعتداء للمستوطنين على رعاة الماشية في الأغوار

- صرف 30% من رواتب الموظفين عن شهر نيسان ودفعة الشؤون الاجتماعية قبل عيد الفطر

- بشارة: فاتورة الرواتب ارتفعت خلال خمس سنوات بنسبة 25%

- شيكاغو: حملة ضد شركة مشاركة في التخطيط لبناء السفارة الأميركية في القدس المحتلة

- 20 ألف مواطن يصلّون العشاء والتراويح في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال القمعية

- الصفدي: الاحتلال الإسرائيلي أساس الشر وإنهاؤه السبيل الوحيد لتحقيق السلام

- البرلمانان العربي والأفريقي يتفقان على حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية

- منظمة إسرائيلية تهاجم المقررة الأممية "ألبانيز" وتطالب بإنهاء عملها.. والخارجية تدين

* "الأيام":

- الاحتلال يواصل فرض القيود المشددة على الحركة والتنقل في الأغوار الشمالية

- الأسير دقة خضع لعملية استئصال في رئته اليمنى

- 30% من الرواتب ودفعة لمستفيدي "الشؤون" قبل العيد

- "هآرتس" تكشف عن تكثيف الاستيطان في القدس ومناطقها لقطعها عن الضفة

- كنائس القدس تندد وترفض قيود الاحتلال على احتفالات سبت النور

- 20 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

- بشارة: الرواتب تجاوزت صافي الإيرادات والوضع المالي مرشح لمزيد من التفاقم

- "الأرصاد": المنخفض الجوي البارد يتواصل اليوم

- الكشف عن برنامج تجسس إسرائيلي جديد يستهدف الصحافيين والسياسيين

* "القدس":

- الكنائس الأرثوذكسية ترفض قرار إسرائيل بتحديد عدد المشاركين باحتفالات "سبت النور"

- الرئاسة ترفض القيود الإسرائيلية

- الاحتلال يواصل حصار الأغوار والمستوطنون يعتدون على مواطنين

- منظمة إسرائيلية تهاجم المقررة الأممية ألبانيز

- الأردن ينفي وجود أي تنسيق أو تعاون مع برنامج "بيغاسوس"

- 20 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في الأقصى

- نتنياهو يشيد بقتل الشهيدين الطيطي وأبو ذراع