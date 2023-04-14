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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 13 أبريل 2023 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادر اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرونوت":

- وفاة الكاتب اليساري مئير شلف

- بن غفير يهاجم نتنياهو ويصف قراره عدم السماح لليهود باقتحام الأقصى "استسلام للإرهاب" 

- الآلاف من أفراد الشرطة وحرس الحدود يستعدون لصلاة الجمعة الأخيرة من رمضان 

- نتنياهو: قرار إغلاق الحرم أمام اليهود اتُخذ بتوصية قادة الأجهزة الأمنية  

- ابن 88 عاما قتل زوجته 77 عاما 

- سعر الدولار يرتفع ويصل إلى 3.70 شيقل 

- مشجعو فريق ا.ا.ك أثينا بكرة السلة يحرقون العلم الإسرائيلي خلال مباراة مع فريق إسرائيلي 

* "معاريف":

- الجنرال شلومي روزمان يتهم نتنياهو بالتهرب من الخدمة والأخير ينفي 

- الجنرال عومر بار ليف في وحدة الأركان: ما قاله الجنرال روزمان صحيح

- هرتسوغ: متفائل من نجاح مفاوضات التسوية حول الإصلاح القضائي لكني لست ساذجا 

- منع اليهود من اقتحام الحرم القدسي في آخر أيام رمضان 

- بن غفير عارض قرار نتنياهو "خضوع للإرهاب" 

- الاستعدادات الأمنية في أنحاء المناطق كافة نهاية الأسبوع: الجمعة الأخيرة من رمضان ومسيرة سبت النور  

* "هآرتس":

- التقارب الإيراني الروسي يشكل خطرا على التنسيق مع روسيا في سوريا 

- مصدر إسرائيلي: يجب إعادة النظر في تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا 

- جنود يخربون مركبة مقعد فلسطيني دون سبب 

- مظاهرات السبت المقبل في أنحاء البلاد كافة 

- توبيخ ضابط في الجيش لأنه التقى بن غفير دون إذن القيادة العسكرية 

#الصحف الإسرائيلية

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