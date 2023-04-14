فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادر اليوم الخميس.
* "يديعوت أحرونوت":
- وفاة الكاتب اليساري مئير شلف
- بن غفير يهاجم نتنياهو ويصف قراره عدم السماح لليهود باقتحام الأقصى "استسلام للإرهاب"
- الآلاف من أفراد الشرطة وحرس الحدود يستعدون لصلاة الجمعة الأخيرة من رمضان
- نتنياهو: قرار إغلاق الحرم أمام اليهود اتُخذ بتوصية قادة الأجهزة الأمنية
- ابن 88 عاما قتل زوجته 77 عاما
- سعر الدولار يرتفع ويصل إلى 3.70 شيقل
- مشجعو فريق ا.ا.ك أثينا بكرة السلة يحرقون العلم الإسرائيلي خلال مباراة مع فريق إسرائيلي
* "معاريف":
- الجنرال شلومي روزمان يتهم نتنياهو بالتهرب من الخدمة والأخير ينفي
- الجنرال عومر بار ليف في وحدة الأركان: ما قاله الجنرال روزمان صحيح
- هرتسوغ: متفائل من نجاح مفاوضات التسوية حول الإصلاح القضائي لكني لست ساذجا
- منع اليهود من اقتحام الحرم القدسي في آخر أيام رمضان
- بن غفير عارض قرار نتنياهو "خضوع للإرهاب"
- الاستعدادات الأمنية في أنحاء المناطق كافة نهاية الأسبوع: الجمعة الأخيرة من رمضان ومسيرة سبت النور
* "هآرتس":
- التقارب الإيراني الروسي يشكل خطرا على التنسيق مع روسيا في سوريا
- مصدر إسرائيلي: يجب إعادة النظر في تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
- جنود يخربون مركبة مقعد فلسطيني دون سبب
- مظاهرات السبت المقبل في أنحاء البلاد كافة
- توبيخ ضابط في الجيش لأنه التقى بن غفير دون إذن القيادة العسكرية