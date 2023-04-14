رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادر اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرونوت":

- وفاة الكاتب اليساري مئير شلف

- بن غفير يهاجم نتنياهو ويصف قراره عدم السماح لليهود باقتحام الأقصى "استسلام للإرهاب"

- الآلاف من أفراد الشرطة وحرس الحدود يستعدون لصلاة الجمعة الأخيرة من رمضان

- نتنياهو: قرار إغلاق الحرم أمام اليهود اتُخذ بتوصية قادة الأجهزة الأمنية

- ابن 88 عاما قتل زوجته 77 عاما

- سعر الدولار يرتفع ويصل إلى 3.70 شيقل

- مشجعو فريق ا.ا.ك أثينا بكرة السلة يحرقون العلم الإسرائيلي خلال مباراة مع فريق إسرائيلي

* "معاريف":

- الجنرال شلومي روزمان يتهم نتنياهو بالتهرب من الخدمة والأخير ينفي

- الجنرال عومر بار ليف في وحدة الأركان: ما قاله الجنرال روزمان صحيح

- هرتسوغ: متفائل من نجاح مفاوضات التسوية حول الإصلاح القضائي لكني لست ساذجا

- منع اليهود من اقتحام الحرم القدسي في آخر أيام رمضان

- بن غفير عارض قرار نتنياهو "خضوع للإرهاب"

- الاستعدادات الأمنية في أنحاء المناطق كافة نهاية الأسبوع: الجمعة الأخيرة من رمضان ومسيرة سبت النور

* "هآرتس":

- التقارب الإيراني الروسي يشكل خطرا على التنسيق مع روسيا في سوريا

- مصدر إسرائيلي: يجب إعادة النظر في تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

- جنود يخربون مركبة مقعد فلسطيني دون سبب

- مظاهرات السبت المقبل في أنحاء البلاد كافة

- توبيخ ضابط في الجيش لأنه التقى بن غفير دون إذن القيادة العسكرية