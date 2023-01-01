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لهذا السبب .. نزاع عائلي حاد داخل منزل نتنياهو

الخميس 13 أبريل 2023 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. نزاع عائلي حاد داخل منزل نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع واللا العبري صباح يوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر أفراد عائلته بتجنب النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للموقع العبري، طالب نتنياهو وزوجته سارة نجلهما الأكبر "يائير" بوقف نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته اللاذعة التي تسبب حرجا لوالده والتي تستغلها المعارضة لإلحاق الضرر.

وعلم موقع واللا نقلاً عن  ثلاثة مصادر مقربة موثوقة بأن هذا الطلب تسبب في نزاع عائلي حاد، وصفه المقربون منهم بأنه "انفجار".

وأوضح الموقع انه وفي بداية الأسبوع شوهد يائير وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة، وبحسب المعلومات فمن المتوقع أن يبقى هناك عدة أشهر.

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