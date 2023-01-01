مسؤول أمني اسرائيلي : الوضع يتفاقم ونحن على منحدر زلق

القدس المحتلة / سما /

حذر اللواء (احتياط) يسرائيل زيف، الرئيس السابق لقسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، من التصعيد الأمني في الجبهات المختلفة ​​والتهديد الإيراني لإسرائيل.

ونقلت صحيفة معاريف عن اللواء (احتياط) يسرائيل زيف قوله إن "الوضع يتفاقم، وحقيقة عدم ثوران البركان لا تعني عدم وجود حمم بركانية غليان في الداخل، ومن الواضح أن هناك اندفاعاً إيرانياً مكثفاً بطريقة لم نكن نعرفها في السنوات الأخيرة للترويج للأحداث والتصعيد في المنطقة".

وحول يوم القدس الإيراني ومنع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى قال: " هذا بالتأكيد هو الوقت المناسب للغاية بالنسبة لهم لتوسيع التصعيد لقد أعدوا الأرضية السياسية مع دول عربية أخرى وعدد من الدول الإسلامية، وأعتقد أن قرار الحكومة في منع اقتحام اليهود كان مسؤولاً لأن الوضع متوتر للغاية ".

وحول عدم رد إسرائيل على عملية مفرق مجيدو، أوضح: "موضوع الرد مهم دائمًا، هذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة الردع. إذا لم ترد وتم الاحتواء، فمن الواضح أن ذلك علامة ضعف، والإيرانيون وحزب الله والفصائل الفلسطينية ينظرون بتمعن إلى ما يجري داخل إسرائيل، ويرون أنه ضعف وتفكك".

وأشار زيف إلى حادثة إطلاق الصواريخ من الحدود الشمالية باتجاه إسرائيل خلال عيد الفصح: " هذه هي الطريقة التي يعملون بها. إنهم يخلقون نوعًا من الجبهة الدائرية أو قريبة عبر لبنان، سوريا، من المهم جدًا بالنسبة لهم دخول الأردن. فهم في سيناء، ولهم تأثير مركزي جدًا على حماس والجهاد في غزة، وعلاوة على ذلك، تسمع حتى من الحوثيين تهديدات مفاجئة ضد إسرائيل، هذا بالضبط هو التدبير الإيراني للضغط والتصعيد ضد إسرائيل".