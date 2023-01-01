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الأردن يحذر إسرائيل من تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة

الخميس 13 أبريل 2023 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يحذر إسرائيل من تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة



القدس المحتلة / سما /

حذرت وزارة الخارجية الاردنية من قيام الاحتلال بفرض قيود تحدُ من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، وتقليص أعداد المحتفلين بسبت النور.


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأن جميع إجراءات الاحتلال الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحرّ وغير المُقيد إلى كنيسة القيامة، يوم السبت القادم، لممارسة شعائرهم الدينية مرفوضةٌ ومدانة.

وأكد الناطق الرسمي بأن على الاحتلال، القوة القائمة بالاحتلال، احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ووقف جميع الإجراءات التضييقية على مسيحيي القدس المحتلة، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرية العبادة في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.

وشدّد على أن الأردن وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المُقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس لتكون مفتاحاً للسلام ورمزاً للتسامح والوئام.

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