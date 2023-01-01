قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.



وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت الشبان، نجم حامد، ومحمد جابر، وأحمد جرابعة، خلال اقتحامها بلدة بيتين شرق رام الله.



فيما اعتقل من قرية العوجا قرب أريحا 5 شبان، هم، أحمد جميل الجراهيد، وشقيقه علاء، ويحيى خالد الجراهيد، وشقيقه عبدالمنعم، ومحمد عواد الجراهيد.



بينما اعتقل الشاب حذيفة أبو عابد من طولكرم بعد محاصرة منزل كان متواجدًا بداخله في الخليل، فيما اعتقل الشابين أدهم صبانة، وإيهاب أبو فانوس، عقب اقتحام منزليهما في بلدة بيت أمر شمال المحافظة ذاتها.



وشهدت طمون جنوب طوباس، اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المقاومة وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات,