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الاحتلال يقتحم قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين ويحتجز شابا من يعبد

الخميس 13 أبريل 2023 12:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين ويحتجز شابا من يعبد



جنين/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، واحتجزت شابا من بلدة يعبد عند حاجز عسكري.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي فقوعة وجلبون، ونصبت عدة حواجز عسكرية وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، فيما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط يعبد وقرية كفيرت.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري "شافي شمرون"، المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس، الشاب ليث قدري أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، لأكثر من ساعة، وأخلت سبيله بعد استجوابه.

#الاحتلال #جنين

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