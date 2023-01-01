  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئيس الايراني: ماضون حتى تحرير القدس وزوال "إسرائيل" سيتحقق قبل مضي 25 عاما

الخميس 13 أبريل 2023 12:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الايراني: ماضون حتى تحرير القدس وزوال "إسرائيل" سيتحقق قبل مضي 25 عاما



طهران/سما/

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الإسرائيليين "يصارعون بعضهم البعض ويستعجلون دمارهم ونهايتهم"، معتبرا أن "زوالهم سيتحقق" قبل مضي 25 عاما.


وفي كلمة له، قال رئيسي إن "إغاثة المحرومين هي من اهم وصايا الإمام علي، وإن صيام هذا الشهر الفضيل متلازم مع القيام لدعم واغاثة المحرومين والمظلومين"، مشيرا إلى أن "أهم قضية للعالم الاسلامي هي القضية الفلسطينية التي ركز عليها الإمام الخميني".

وأضاف رئيسي: "إن الإمام علي علمنا ان نلتزم ونمضي نحو تحقيق الأهداف الإسلامية حتى تحرير القدس، وكما اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية فإن زوال الكيان الصهيوني سيتحقق بشكل أسرع وقبل مضي 25 عاما".

وأردف: "إن الصهاينة يتصارعون فيما بينهم ويستعجلون النهاية والانهيار، ونحن سنقوم بواجبنا في يوم القدس العالمي".

#الرئيس الايراني #ابراهيم رئيسي

الأكثر قراءة اليوم

المالية تصدر بيانا بخصوص صرف دفعة من الراتب قبل العيد ودفعة للشؤون الاجتماعية

بن شبات يقدم سلة توصيات كي "لا تتحد الساحات"

حزب الله: المقاومون يحملون الصواريخ لاغراق "إسرائيل" بها

وثائق البنتاغون المسربة: سيناريوهات "غير متوقعة" لحرب أوكرانيا "مقتل بوتين وزيلينكسي"

ارتفاع في سعر صرف الدولار

"أمان": الحرب أقرب من الهدوء

الكشف عن برنامج تجسس اسرائيلي جديد يستهدف الصحافيين والسياسيين

الأخبار الرئيسية

تقديرات إسرائيلية: التصعيد الأخير "بروفة" لحرب إقليمية في المستقبل القريب

UoQqp

وفد قيادي من "الجهاد" برئاسة النخالة يصل العاصمة العراقية

مستشار اشتية يهاجم وزير المالية..

"أمان": الحرب أقرب من الهدوء

6436d3e34c59b754fb375fde

المونيتور: الحلم بتشكيل جبهة موحدة ضد "إسرائيل" يتحقق وسط خوف تل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم