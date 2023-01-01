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نتنياهو يشيد باغتيال نشطاء "كتائب الأقصى" في نابلس

الخميس 13 أبريل 2023 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يشيد باغتيال نشطاء "كتائب الأقصى" في نابلس



القدس المحتلة/سما/

أشاد رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، باغتيال قواته لاثنين من نشطاء كتائب شهداء الأقصى في نابلس، وهما الشهيدين سعود الطيطي، ومحمد أبو ذراع، يوم أمس شرق نابلس بالضفة الغربية.

وقال نتنياهو خلال احتفاله بعيد ما يسمى "الميمونة" في الخضيرة، "بالأمس أحبطنا هجومًا بالضفة .. سوف نحاسب كل من يحاول إيذاء مواطنينا .. نحن نحارب على عدة جبهات منها إيران وسوريا ولبنان وغزة وسنواصل عملنا بكل قوة وإصرار".


وتطرق نتنياهو للخلافات الداخلية، قائلًا: "أنا أؤمن إيمانًا عميقًا بالقوة الهائلة الكامنة في شعب إسرائيل .. سنتغلب على جميع الخلافات، فوحدتنا بقوتنا، ونعلم جميعًا ما حدث عندما كانت هناك مملكتي إسرائيل ويهوذا .. أنا أؤمن بوحدة إسرائيل وخلود إسرائيل".


وخلال تواجده في الخضيرة، تظاهر نحو 500 إسرائيلي من الرافضين لخطة "الإصلاحات القضائية" التي تقودها حكومة نتنياهو، بينما تظاهر العشرات من مؤيديه، وسط انتشار كبير للشرطة الإسرائيلية.

#نتنياهو #كتائب الاقصى

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