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العوض: الشرق الاوسط يدخل في مرحلة استدارات مهمة وهذا هو المطلوب فلسطينيا

الأربعاء 12 أبريل 2023 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
العوض: الشرق الاوسط يدخل في مرحلة استدارات مهمة وهذا هو المطلوب فلسطينيا



غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، مساء اليوم، ان الشرق الاوسط يدخل في مرحلة استدارات هامة تمثلت اليوم بوصول وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للسعودية ودعوة مجلسَ التعاونِ الخليجي لبحث عودةِ سوريا للجامعة العربية".

وأضاف العوض في تصريح وصل وكالة سما: "قبل ذلك زيارة الرئيس السوري بشار الاسد للامارات وكذلك المصالحة السعودية الايرانية برعاية صينية -روسية"

وشدد على أن المطلوب فلسطينياً دون تردد، سرعة ترتيب البيت الفلسطيني لمواكبة هذه التطورات بما يخدم القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

#وليد العوض

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