شيكاغو: حملة ضد شركة مشاركة بالتخطيط لبناء السفارة الأميركية في القدس

شيكاغو/سما/

أطلق أنصار الحق الفلسطيني في مدينة شيكاغو الأميركية، حملة ضد شركة "كيرك سكستون"، لمطالبتها بالانسحاب من المشاركة في التخطيط لبناء السفارة الأميركية في القدس.

وطالبت منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين فرع شيكاغو" القائمة على الحملة، الشركة بتنفيذ ما ورد في بيان تأسيسها والذي ينص على العمل من أجل "فرص تصنع تأثيرا إيجابيا".

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها إن مشاركة الشركة في مرحلة التخطيط لبناء السفارة الأميركية في القدس يجعلها متواطئة في توفير غطاء للاستيلاء الإسرائيلي غير القانوني على الأراضي الفلسطينية، والترحيل القسري للفلسطينيين عن أرضهم باستخدام العنف من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن الوقت ما زال متاحا للشركة لتعلن انسحابها من "هندسة الطرد العنيف للفلسطينيين" من أرضهم.