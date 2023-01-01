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راصد جوي: ذروة المنخفض في طريقها إلى فلسطين

الأربعاء 12 أبريل 2023 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
راصد جوي: ذروة المنخفض في طريقها إلى فلسطين



رام الله/سما/

قال الراصد الجوي قصي الحلايقة، مساء اليوم الأربعاء، إن ذروة المنخفض الجوي في طريقها إلى فلسطين.

وتوقع الحلايقة أن تشتد الأمطار من جديد وتشمل أغلب المناطق الليلة وصباح الخميس، مشيرًا إلى أن الهطولات تكوت غزيرة على فترات ومصحوبة بعواصف رعدية ومرفقة بتساقط البَرَد، وتهب رياح قوية.

وحذر الراصد الجوي، من تشكل فيضانات في الساحل، ومن سيول في المناطق المنخفضة والاودية.

وأفاد الراصد الجوي ليث العلامي، بأن المنخفض الجوي ما زال يضخ بسُحبه الماطرة نحو البلاد عبر البحر المتوسط.

وأضاف، "وبالتالي تبقى الامطار واردة بين الحين والآخر فوق العديد من المناطق حتى نهار وعصر يوم غد الخميس بمشيئة الله".

#المنخفض الجوي #فلسطين #الارصاد الجوية الفلسطينية

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