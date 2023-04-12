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"كتيبة جبع" تستهدف دورية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة

الأربعاء 12 أبريل 2023 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كتيبة جبع" تستهدف دورية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة



جنين/سما/

أكدت سرايا القدس كتيبة جبع، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف دورية عسكرية تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الأربعاء 12 ابريل 2023، أثناء مرورها على الخط الواصل بين جبع وصانور في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت سرايا القدس-كتيبة جبع في بلاغ عسكري: "تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة ناسفة بشكلٍ مباشر بدورية عسكرية للاحتلال أثناء مرورها على الخط الواصل بين جبع وصانور".

وتواصل كتائب سرايا القدس التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغولها في مدن الضفة الغربية المحتلة، واستهدافها بالرصاص والعبوات الناسفة.

#جنين #سرايا القدس كتيبة جبع

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