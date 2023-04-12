المالية تصدر بيانا بخصوص صرف دفعة من الراتب قبل العيد ودفعة للشؤون الاجتماعية

رام الله/سما/

أصدرت وزارة المالية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا بخصوص صرف دفعة من الراتب قبل العيد ودفعة للشؤون الاجتماعية

وقالت الوزارة في بيانها أنها قامت بصرف راتب كامل عن شهر آذار يوم الاربعاء الماضي الموافق 05/04/2023 علما انه تم اللجوء جزئيا إلى التسهيلات البنكية لتأمين صرف الراتب كاملا.

وأضافت : "ستقوم وزارة المالية أيضا بتأمين صرف دفعة عن راتب شهر 4 بنسبة 30%، وسيتم صرفها قبل عيد الفطر اي خلال الاسبوع القادم.



وتابعت: "كما ستقوم وزارة المالية بصرف دفعة الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوع القادم اي قبل عيد الفطر، والبالغة قيمتها "131" مليون شيكل، موزعة على "111 " ألف أسرة؛ منها "81" ألف أسرة في قطاع غزة، و"30 " ألف أسرة في الضفة الغربية.