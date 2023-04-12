  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالية تصدر بيانا بخصوص صرف دفعة من الراتب قبل العيد ودفعة للشؤون الاجتماعية

الأربعاء 12 أبريل 2023 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية تصدر بيانا بخصوص صرف دفعة من الراتب قبل العيد ودفعة للشؤون الاجتماعية



رام الله/سما/

أصدرت وزارة المالية، مساء اليوم الأربعاء،  بيانا بخصوص صرف دفعة من الراتب قبل العيد ودفعة للشؤون الاجتماعية

وقالت الوزارة في بيانها أنها قامت بصرف راتب كامل عن شهر آذار يوم الاربعاء الماضي الموافق 05/04/2023 علما انه تم اللجوء جزئيا إلى التسهيلات البنكية لتأمين صرف الراتب كاملا.

وأضافت : "ستقوم وزارة المالية أيضا بتأمين صرف دفعة عن راتب شهر 4 بنسبة 30%، وسيتم صرفها قبل عيد الفطر اي خلال الاسبوع القادم. 


 وتابعت: "كما ستقوم وزارة المالية بصرف دفعة الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوع القادم اي قبل عيد الفطر، والبالغة قيمتها "131" مليون شيكل، موزعة على "111 " ألف أسرة؛ منها "81" ألف أسرة في قطاع غزة، و"30 " ألف أسرة في الضفة الغربية.

#وزارة المالية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. جيش الاحتلال ينشر المزيد من بطاريات "القبة الحديدية" في أنحاء البلاد

تقرير: بن غفير يصارع داخل ائتلاف نتنياهو.. أمرين رئيسيين يبقيانه في الحكومة

جنرال إسرائيلي يتهم نتنياهو بالتهرب من تنفيذ أوامر عسكرية ولأخير يرد

للمرة الثانية.. نتنياهو يرفض طلباً لبن غفير والأخير يدرس الرد

وثائق البنتاغون المسربة: سيناريوهات "غير متوقعة" لحرب أوكرانيا "مقتل بوتين وزيلينكسي"

ارتفاع في سعر صرف الدولار

بن شبات يقدم سلة توصيات كي "لا تتحد الساحات"

الأخبار الرئيسية

حزب الله: المقاومون يحملون الصواريخ لاغراق "إسرائيل" بها

العاروري: نملك المقاومة التي ستحرر الأقصى

photo_2023-04-12_15-21-27

بن شبات يقدم سلة توصيات كي "لا تتحد الساحات"

4420934

رويترز: إيران استغلت الزلزال لنقل أسلحة إلى سوريا

photo_2023-04-12_14-49-45

قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم