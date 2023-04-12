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حزب الله: المقاومون يحملون الصواريخ لاغراق "إسرائيل" بها

الأربعاء 12 أبريل 2023 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: المقاومون يحملون الصواريخ لاغراق "إسرائيل" بها



بيروت/سما/

قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين  صفي الدين، أنّ "المقاومون اليوم يحملون الصواريخ لاغراق إسرائيل بها وإزالة هذا الكيان.

وأضاف صفي الدين خلال كلمة له في لقاء “درع القدس، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة اللبنانية بيروت: " ” نزداد صلابة وعزما وارادة، وبسواعد المقاومين وقبضات شعوب عالمنا الاسلامي، وصواريخ المقاومين وخبراتهم وامكاناتهم، كلها ستكون بخدمة المواجهة الكبرى التي يبدو ان الإسرائيلي مستعجل عليها ونحن ايضا مستعجلون ومستعدون”.

وتابع:" المحور اليوم وحّد المقاومة ونجد ان الاسرائيلي بدأ يفقد اعصابه والهدف واحد هو إزالة اسرائيل، مشيرا إلى أن الكيان كله يهتز ويتحدث عن تشاؤم كبير”.

 كما رأى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "المأزوم يخطئ حينما يتخيل أن اطلاق التهديدات يمكن أن يوقف العمل المقاوم".

واضاف:”المقاومة يا نتانياهو هي مقاومة الوحدة والقدرة والقوة والعزم ،واي امر ستقوم به يا نتانياهو ستكون الاجابة جاهزة عليه  في كل الساحات”.

وختم بالقول:” نحن جميعا درع للضفة والقدس ولاهلنا في فلسطين ولكل امتنا من اجل ازالة الكيان”.

#بيروت #المقاومة

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