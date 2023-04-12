لأول مرة منذ 11 عاما.. وزير الخارجية السوري يزور السعودية

الرياض/سما/

وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية، بهدف إجراء محادثات مع الجانب السعودي حول جهود حل الأزمة السورية وعدوة اللاجئين.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد استقبل نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وزير الخارجية والمغتربين السوري لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.

وتأتي زيارة المقداد بهدف عقد "جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا".