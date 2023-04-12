  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

لأول مرة منذ 11 عاما.. وزير الخارجية السوري يزور السعودية

الأربعاء 12 أبريل 2023 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة منذ 11 عاما.. وزير الخارجية السوري يزور السعودية



الرياض/سما/

وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية، بهدف إجراء محادثات مع الجانب السعودي حول جهود حل الأزمة السورية وعدوة اللاجئين.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد استقبل نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وزير الخارجية والمغتربين السوري لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.

وتأتي زيارة المقداد بهدف عقد "جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا".

#السعودية #سوريا #جدة

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. جيش الاحتلال ينشر المزيد من بطاريات "القبة الحديدية" في أنحاء البلاد

تقرير: بن غفير يصارع داخل ائتلاف نتنياهو.. أمرين رئيسيين يبقيانه في الحكومة

تحريض إسرائيلي على الرجل الثاني في "حماس"

بن غفير يعلق على قرار منع المستوطنين من اقتحام الأقصى

جنرال إسرائيلي يتهم نتنياهو بالتهرب من تنفيذ أوامر عسكرية ولأخير يرد

هجوم حاد على "إسرائيل"في مصر

للمرة الثانية.. نتنياهو يرفض طلباً لبن غفير والأخير يدرس الرد

الأخبار الرئيسية

photo_2023-04-12_15-21-27

بن شبات يقدم سلة توصيات كي "لا تتحد الساحات"

4420934

رويترز: إيران استغلت الزلزال لنقل أسلحة إلى سوريا

الصفدي: القضية ليست في طرد السفير الإسرائيلي أو عدمه

الأونروا تدعو اتحاد العاملين بالضفة لإنهاء الإضراب ووقف تهديد الموظفين الذين يرغبون بالعمل

photo_2023-04-12_14-49-45

قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم