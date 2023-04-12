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"حماس" تدين بناء جسر هوائي استيطاني في القدس

الأربعاء 12 أبريل 2023 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تدين بناء جسر هوائي استيطاني في القدس



القدس المحتلة/سما/

أدانت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، قيام سلطات الاحتلال بتنفيذ مشروع استيطاني يتضمّن بناء جسر هوائي معلّق في حي وادي الربابة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

واعتبر محمد حمادة الناطق باسم "حماس"، المشروع بمثابة اعتداء صارخ هوية البلدة، واستمراراً لسياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير معالمها الحضارية والثقافية. كما قال.

وأضاف حمادة: إن "سعي الاحتلال الفاشي، المحموم، إلى توسيع مشاريعه الاستيطانية، أمام مرأى ومسمع العالم، ضارباً بعرض الحائط كل القرارات والمواثيق الدولية التي جرّمت الاستيطان؛ لن يُقابله شعبنا الفلسطيني إلا بمزيد من الصمود والمواجهة".

ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفاعل لاتخاذ إجراءات تُلزم الاحتلال بوقف سياساته الاستيطانية والتهويدية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

#حماس #القدس

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