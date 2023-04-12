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"حماس" تدين منع الاحتلال مسيحيي غزة من الوصول إلى القدس للاحتفال بعيد الفصح

الأربعاء 12 أبريل 2023 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تدين منع الاحتلال مسيحيي غزة من الوصول إلى القدس للاحتفال بعيد الفصح



غزة/سما/

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأبناء شعبنا المسيحيين في غزة من الوصول إلى القدس للاحتفال بعيد الفصح المجيد.

وعبرت الحركة في تصريح صحفي، عن رفضها بأشد العبارات منع سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين المسيحيين في قطاع غزة من الوصول إلى الأماكن المسيحية المقدسة في مدينة القدس للاحتفال بعيد "الفصح المجيد" وذلك بإلغاء تصاريح السفر الخاصة بهم.

وعدت القرار تمييزاً عنصرياً وتضييقاً على حرية الفلسطينيين في الوصول إلى أماكنهم المقدّسة، وانتهاكاً فاضحاً لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني عبر الحرمان من حرية التنقل والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية.

ووضعت الحركة المجتمع الدولي بمؤسساته كافة أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ضمان حرية وصول الفلسطينيين إلى أماكنهم المقدّسة، خاصة أمام هذا المشهد الفاشي والمتكرر في كل عام تقريباً.

ودعت للضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القوانين والأعراف الدولية التي تكفل للمواطنين تحت الاحتلال حرية الحركة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

وجددت المطالبة بإدانة جرائم الاحتلال وانتهاكاته ومحاسبة قادته وعدم إفلاتهم من العقاب.

#حماس #غزة

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