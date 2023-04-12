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وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني

الأربعاء 12 أبريل 2023 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني



رام الله/سما/

 ترأس وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني، والذي عُقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم، وممثلي المؤسسات والأجهزة والهيئات ذات الاختصاص.

واستمع هب الريح لشروحات تفصيلية من مدير عام الدفاع المدني، حول أهم التدخلات التي نفذها الجهاز وآليات توسيع ثقافة المواطنين والتنسيق مع الشركاء للتعامل مع المخاطر.

وأكد هب الريح أهمية تعزيز مختلف الجهود للاستجابة للتحديات والتطورات والاحتياجات اليومية للمواطنين، مشددا على ضرورة تطوير البنية العامة من أجل مواكبة البيئة الميدانية، وذلك من خلال تفعيل عمل المجلس واللجان الفرعية في المحافظات، وإجراء تمارين المحاكاة ميدانيا، والاستعداد اللازم للتعاطي مع الطوارئ الناشئة ومعالجتها بكفاءة وفاعلية.

واستعرض الاجتماع جملة من الموضوعات أهمها: الوضع الزلزالي في المنطقة وزلزال تركيا، وتمرين محاكاة وقوع زلزال، وطلب المساعدات الإنسانية الدولية واستقبالها، والتحضيرات لمواجهة مخاطر فصل الصيف وموجات الحر.

#زياد هب الريح

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