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كنائس القدس تؤكد رفضها لكل محاولات التضييق على المحتفلين بسبت النور

الأربعاء 12 أبريل 2023 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
كنائس القدس تؤكد رفضها لكل محاولات التضييق على المحتفلين بسبت النور



القدس المحتلة/سما/

أكدت كنائس القدس رفضها لكل محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التضييق على المحتفلين بسبت النور في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت في بيان لها، أن هذا الأسبوع هو أسبوع الآلام، الأسبوع الأقدس للمسيحيين، ويتمثل الاحتفال بمراسم سبت النور التي يشهد المؤمنون خلالها إضاءة النور المقدس، والتي تتم بشكل منتظم في كنيسة القيامة منذ ما يقرب من 2000 عام، وهي تجذب المسيحيين من جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودًا غير معقولة وغير مبررة وغير مسبوقة على الوصول إلى كنيسة القيامة، مؤكدة أنها ستقوم بإجراء المراسم كما هو معتاد على مدار ألفي عام رغم هذه القيود.

#كنائس القدس #سبت النور

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