حماس تدعو لتكثيف الحشد والرباط بالأقصى وإفشال مطامع "بن غفير"

غزة / سما /

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، على أن الإرهابي (بن غفير) لن يحقق أهدافه ومطامعه؛ وذاك باستمرار الحشد والرباط في المسجد الأقصى.

ودعا حمادة شعبنا للرباط والتواجد في المسجد الأقصى لحمايته من مخططات الاحتلال.

وقال: "القدس والمسجد الأقصى خط أحمر ولن نسمح للاحتلال بالاستفراد به".

وأوضح أن معركتنا مع الاحتلال الصهيوني مستمرة حتى دحره عن أرضنا، مضيفاً أن أعداد المصلين في المسجد الأقصى دلالة على أن شعبنا هو الحارس للمسجد الأقصى.

وشدد على أن اعتداءات الاحتلال وقمعه للمرابطين في المسجد الأقصى لن يثني عزيمة المرابطين ولم يكسر صمودهم.