  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

منى زكي تطرح القضية الأولى لـ"تحت الوصاية": هي الأم ملهاش أي لازمة؟

الأربعاء 12 أبريل 2023 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
منى زكي تطرح القضية الأولى لـ"تحت الوصاية": هي الأم ملهاش أي لازمة؟



وكالات / سما /

فجرت النجمة منى زكي القضية الأولى لمسلسلها الجديد "تحت الوصاية"، وهي حق الأم في الولاية التعليمية على أطفالها بعد وفاة الزوج، بدلاً من انتقالها للجد لأب أو للأعمام، بحسب المتبع وفقاً لقانون الأحوال الشخصية في مصر، وقالت منى ضمن أحداث الحلقة الخامسة: هي الأم ملهاش أي لازمة؟!

مسلسل "تحت الوصاية" انتظر 5 حلقات كاملة ليطرح القضايا الأساسية التي تخص معاناة الأم الأرملة، في رعاية أطفالها، حيث ظهرت منى بمشهد داخل المجلس الحسبي، وكشف النقاش عن عدم قدرتها على تدبير مصروفات أولادها من ميراث والدهم، بسبب الوصاية عليهم من الجد.

وفي المشهد الثاني حاولت منى زكي نقل ابنها من مدرسة بمدينة الإسكندرية لأخرى بمحافظة دمياط، وفشلت بسبب ضرورة حضور الجد وتقديم الطلب بنفسه، لأن الأم لا تملك الولاية التعليمية على أطفالها.

بدأت الحلقة بمشهد فيد باك، لحنان «منى زكي»، وهي تتحدث مع جد أولادها، وتطلب منه أن يتنازل لها عن الوصاية، ولكنه يرفض، ويطلب منها أن تقلل مصروفها مع أولادها.

وتذهب حنان إلى الإدارة التعليمية لتسحب ملف ابنها ياسين «الطفل عمر شريف»، ولكن الموظفة تبلغها أن الوصاية التعليمية للجد، لترد عليها حنان: حتى التعليم في وصاية. هي الأم دي ملهاش أي لازمة خالص كلكم مخوننها أوي كده.

وتنتهي أحداث الحلقة بسفر سناء شقيقة حنان إلى الإسكندرية، وتقابل إبراهيم زوجها «علي الطيب»، ويبلغ صالح عنها البوليس بسبب أنها متسترة على شقيقتها وأنها سارقة المركب.

#منى زكي #تحت الوصاية #الزوج #الأم #مسلسل

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. جيش الاحتلال ينشر المزيد من بطاريات "القبة الحديدية" في أنحاء البلاد

تقرير: بن غفير يصارع داخل ائتلاف نتنياهو.. أمرين رئيسيين يبقيانه في الحكومة

تحريض إسرائيلي على الرجل الثاني في "حماس"

التعرف على هوية شهيدي نابلس

بن غفير يعلق على قرار منع المستوطنين من اقتحام الأقصى

حماس تحذر الاحتلال..

جنرال إسرائيلي يتهم نتنياهو بالتهرب من تنفيذ أوامر عسكرية ولأخير يرد

الأخبار الرئيسية

وزير المالية : لا يوجد راتب آخر قبل العيد

20230412124110

وثائق البنتاغون المسربة: سيناريوهات "غير متوقعة" لحرب أوكرانيا "مقتل بوتين وزيلينكسي"

الأونروا تدعو اتحاد العاملين بالضفة لإنهاء الإضراب ووقف تهديد الموظفين الذين يرغبون بالعمل

WVFfE

فيديو لأول مرة: لحظة اغتيال المقاومين يوسف شريم ونضال خازم في جنين

بن غفير يقتحم البلدة القديمة في القدس المحتلة رغم قرار نتنياهو بالمنع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم