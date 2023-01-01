منى زكي تطرح القضية الأولى لـ"تحت الوصاية": هي الأم ملهاش أي لازمة؟

وكالات / سما /

فجرت النجمة منى زكي القضية الأولى لمسلسلها الجديد "تحت الوصاية"، وهي حق الأم في الولاية التعليمية على أطفالها بعد وفاة الزوج، بدلاً من انتقالها للجد لأب أو للأعمام، بحسب المتبع وفقاً لقانون الأحوال الشخصية في مصر، وقالت منى ضمن أحداث الحلقة الخامسة: هي الأم ملهاش أي لازمة؟!

مسلسل "تحت الوصاية" انتظر 5 حلقات كاملة ليطرح القضايا الأساسية التي تخص معاناة الأم الأرملة، في رعاية أطفالها، حيث ظهرت منى بمشهد داخل المجلس الحسبي، وكشف النقاش عن عدم قدرتها على تدبير مصروفات أولادها من ميراث والدهم، بسبب الوصاية عليهم من الجد.

وفي المشهد الثاني حاولت منى زكي نقل ابنها من مدرسة بمدينة الإسكندرية لأخرى بمحافظة دمياط، وفشلت بسبب ضرورة حضور الجد وتقديم الطلب بنفسه، لأن الأم لا تملك الولاية التعليمية على أطفالها.

بدأت الحلقة بمشهد فيد باك، لحنان «منى زكي»، وهي تتحدث مع جد أولادها، وتطلب منه أن يتنازل لها عن الوصاية، ولكنه يرفض، ويطلب منها أن تقلل مصروفها مع أولادها.

وتذهب حنان إلى الإدارة التعليمية لتسحب ملف ابنها ياسين «الطفل عمر شريف»، ولكن الموظفة تبلغها أن الوصاية التعليمية للجد، لترد عليها حنان: حتى التعليم في وصاية. هي الأم دي ملهاش أي لازمة خالص كلكم مخوننها أوي كده.

وتنتهي أحداث الحلقة بسفر سناء شقيقة حنان إلى الإسكندرية، وتقابل إبراهيم زوجها «علي الطيب»، ويبلغ صالح عنها البوليس بسبب أنها متسترة على شقيقتها وأنها سارقة المركب.