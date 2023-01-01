  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

اكتشاف "فصل خفي" في الكتاب المقدس

الأربعاء 12 أبريل 2023 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف "فصل خفي" في الكتاب المقدس



وكالات / سما /

اكتشف علماء "فصلا خفيا" مفقودا منذ زمن طويل في نص الكتاب المقدس بعد حوالي 1500 عام من كتابته لأول مرة.

ووفقا للدراسة التي نشرت مؤخرا في مجلة دراسات العهد الجديد، فإن الجزء المفقود يمثل أحد أقدم ترجمات الأناجيل.

وتم استخدام التصوير فوق البنفسجي للعثور على الفصل المخفي تحت ثلاث طبقات من النص من قبل الباحثين.

وقال غريغوري كيسيل من الأكاديمية النمساوية للعلوم إنه "حتى وقت قريب، عرف عن مخطوطتين فقط احتوائهما على الترجمة السريانية القديمة للأناجيل"، أحدهما موجود بالمكتبة البريطانية في لندن والآخر تم اكتشافه في دير سانت كاترين بجبل سيناء.

وقال الباحثون إن النص المكتشف حديثا هو تفسير لإصحاح 12 من إنجيل متى من الكتاب المقدس والذي تمت ترجمته في الأصل كجزء من الترجمات السريانية القديمة منذ حوالي 1500 عام، وأوضحوا أن هذا النص هو الجزء المتبقي الوحيد المعروف من المخطوطة الرابعة التي تشهد على النسخة السريانية القديمة، وتقدم "بوابة فريدة" للمرحلة الأولى في تاريخ نقل نصوص الأناجيل.

على سبيل المثال، في حين أن النسخة اليونانية الأصلية في متى 12 : 1 – 2 تقول: "في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع . فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. فالفريسيون لما نظروا قالوا له: هو ذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت".

بينما تقول الترجمة السريانية: "... ابتدأوا يقطفون السنابل ويفركونها في أيديهم ويأكلونها".

يذكر أنه بسبب ندرة المخطوطات في المنطقة منذ حوالي 1300 عام، تمت إعادة استخدام الصفحات غالباا عن طريق محو النص الإنجيلي السابق.

#الكتاب المقدس #الإنجيل

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. جيش الاحتلال ينشر المزيد من بطاريات "القبة الحديدية" في أنحاء البلاد

تقرير: بن غفير يصارع داخل ائتلاف نتنياهو.. أمرين رئيسيين يبقيانه في الحكومة

تحريض إسرائيلي على الرجل الثاني في "حماس"

التعرف على هوية شهيدي نابلس

بن غفير يعلق على قرار منع المستوطنين من اقتحام الأقصى

حماس تحذر الاحتلال..

جنرال إسرائيلي يتهم نتنياهو بالتهرب من تنفيذ أوامر عسكرية ولأخير يرد

الأخبار الرئيسية

وزير المالية : لا يوجد راتب آخر قبل العيد

20230412124110

وثائق البنتاغون المسربة: سيناريوهات "غير متوقعة" لحرب أوكرانيا "مقتل بوتين وزيلينكسي"

الأونروا تدعو اتحاد العاملين بالضفة لإنهاء الإضراب ووقف تهديد الموظفين الذين يرغبون بالعمل

WVFfE

فيديو لأول مرة: لحظة اغتيال المقاومين يوسف شريم ونضال خازم في جنين

بن غفير يقتحم البلدة القديمة في القدس المحتلة رغم قرار نتنياهو بالمنع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم