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"كوكو" أول كلب يتعافى من إدمان الكحول ببريطانيا

الأربعاء 12 أبريل 2023 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كوكو" أول كلب يتعافى من إدمان الكحول ببريطانيا



وكالات / سما /

أصبح الكلب "كوكو" من سلاله "لابرادو" المدمن على الكحول '' أول كلب يعالج من إدمان الكحول في العالم بعد أن سارع الأطباء البيطريون لإنقاذه وكلب آخر مدمن مخدرات على الخمر الذي تركه مالكهم المتوفى، وفقا لموقع "ديلى ميل".

تم انقاذ الكلب بعد وفاه صاحبة، واخذته دار رعاية للحيوان تدعى وودسايد في منطقة بليموث بإنجلترا، كوكو هوا من نوعيه لابرادور ويبلغ من العمر عامين ، ظل معهم منذ أكثر من شهر، وتطلب العناية المركزة منذ وصوله كجزء من رحلته "المأساوية".

وصل كوكو إلى الملجأ مع كلب آخر بعد وفاة صاحبهما، لكن سرعان ما أصبح كلاهما على ما يرام، وكتب الملجأ على فيسبوك أن طبيبًا بيطريًا كان في الموقع في ذلك الوقت بذل قصارى جهده لإنقاذ الكلبين، لكن الكلب الثانى توفي وظل كوكو "مريضًا بشكل خطير".

ثم احتاج اللابرادور البني إلى رعاية على مدار الساعة وأشارت أعراضه إلى أنه كان يعاني من انسحاب الكحول، وقال العاملون في مركز الإنقاذ لصحيفة التلغراف إن الكلاب أصبحت تعتمد على الكحول عندما ترك صاحبها المشروبات قبل أن ينام.

أمضى الكلب أربعة أسابيع مخدرًا في الملجأ لمساعدته في أعراض الانسحاب ولتقليل خطر حدوث نوبات أخرى، ونجح العلاج وسيصبح الجرو جاهزًا للتبني قريبا، "نحن ممتنون جدًا لأننا تجاوزنا الخطر الآن وأن كوكو أوقف جميع الأدوية وبدأ الآن يتصرف مثل كلب عادى"

#الكحول #بريطانيا #إدمان

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