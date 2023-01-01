  1. الرئيسية
  2. الصحة

الصين تسجل أول حالة وفاة بمتحور جديد من إنفلونزا الطيور

الأربعاء 12 أبريل 2023 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تسجل أول حالة وفاة بمتحور جديد من إنفلونزا الطيور



وكالات / سما /

قالت منظمة الصحة العالمية إن امرأة صينية أصبحت أول حالة وفاة بشرية من نوع من إنفلونزا الطيور تندر الإصابة به بين البشر، لكن السلالة لم تنتشر فيما يبدو بين السكان.

وذكرت المنظمة في بيان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن المرأة (56 عاما) من إقليم قوانغدونغ هي الحالة الثالثة المعروف إصابتها بإنفلونزا "إتش3 إن8"، وهي نوع فرعي من إنفلونزا الطيور.

وكانت الحالتان الأخريان في الصين أيضا وجرى تسجيلهما العام الماضي.

كان مركز قوانغدونغ الإقليمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن حالة الإصابة الثالثة في أواخر الشهر الماضي، لكنه لم يذكر تفاصيل حول وفاة المرأة.

وقالت منظمة الصحة إن المرأة كانت تعاني من عدة أمراض وكانت تتعامل كثيرا مع الطيور الحية.

#الصين #الصحة #انفلونزا الطيور #متحور #وفاة

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. جيش الاحتلال ينشر المزيد من بطاريات "القبة الحديدية" في أنحاء البلاد

تقرير: بن غفير يصارع داخل ائتلاف نتنياهو.. أمرين رئيسيين يبقيانه في الحكومة

تحريض إسرائيلي على الرجل الثاني في "حماس"

التعرف على هوية شهيدي نابلس

بن غفير يعلق على قرار منع المستوطنين من اقتحام الأقصى

حماس تحذر الاحتلال..

جنرال إسرائيلي يتهم نتنياهو بالتهرب من تنفيذ أوامر عسكرية ولأخير يرد

الأخبار الرئيسية

20230412124110

وثائق البنتاغون المسربة: سيناريوهات "غير متوقعة" لحرب أوكرانيا "مقتل بوتين وزيلينكسي"

الأونروا تدعو اتحاد العاملين بالضفة لإنهاء الإضراب ووقف تهديد الموظفين الذين يرغبون بالعمل

WVFfE

فيديو لأول مرة: لحظة اغتيال المقاومين يوسف شريم ونضال خازم في جنين

بن غفير يقتحم البلدة القديمة في القدس المحتلة رغم قرار نتنياهو بالمنع

20230411093447

الكشف عن برنامج تجسس اسرائيلي جديد يستهدف الصحافيين والسياسيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم