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الاقتصاد بغزة تنشر إحصائية حركة المعابر خلال الأسبوع الماضي

الأربعاء 12 أبريل 2023 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تنشر إحصائية حركة المعابر خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

أصدرت الإدارة العامة للتجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد الوطني إحصائية حركة المعابر خلال الأسبوع الماضي خلال الفترة ما بين 4 وحتى 10 أبريل الجاري. 

وقالت الإدارة في تقريرها الأسبوعي، إنه تم خلال الأسبوع استيراد 1837 شاحنة محملةً بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.

وأضافت أنه تم استيراد 1099 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و738 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملةً بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

 وأشارت إلى أنه تم تصدير 122 شاحنة محملة بحديد الخردة والأثاث والخضار عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح التجاري، فيما تم إدخال 209 شاحنات محروقات عبر المعبرين.

وذكرت أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغت 3 أيام، بينما بلغت عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام.

 وعلى صعيد معبر بيت حانون، نوهت الإدارة إلى أنه لم يتم تصدير أي كميات نظرا لإغلاق الحاجز ووجود أعياد لدى الاحتلال.

#وزارة الاقتصاد بغزة #المعابر

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