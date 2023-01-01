الاحتلال يبعد 6 فتية مقدسيين عن المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 6 فتية عن المسجد الأقصى المبارك لمدة شهر.

وأفادت مصادر مقدسية أن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن 6 فتية بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة شهر، وحبس منزلي لمدة 9 أيام، وكفالة نقدية بقيمة 1000 شيكل لكل منهم، وكفالة طرف ثالث.

والفتية هم: عبد الله ادكيدك، أمير البزلميط، ماهر العباسي، آدم الصفدي، محمود العباسي، صهيب الرجبي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الفتية الستة، الجمعة الماضي، فور خروجهم من المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الجمعة.

وفي سياق آخر، مددت سلطات الاحتلال اعتقال الشاب مفيد العباسي ليوم الأحد القادم، علمًا أنه اعتقل أمس من منزله في حي راس العامود ببلدة سلوان.