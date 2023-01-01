الشرطة البحرية بغزة تقرر إغلاق البحر بسبب الأحوال الجوية

غزة/ سما /

أصدرت الشرطة البحرية بغزة، اليوم الأربعاء، قراراً بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين.

وقررت الشرطة البحرية، إغلاق دخول البحر ووقف حركة الصيد والملاحة البحرية، بسبب الأحوال الجوية وارتفاع منسوب الأمواج.

وأكد الراصد الجوي ليث العلامي أن المنخفض الجوي مستمر، ولم ينته بعد.

وقال العلامي إننا نلاحظ هدوءاً نسبياً في هطول الأمطار الآن، وسطوعاً لأشعة الشمس في عدة محافظات، لكن ما يميز المنخفض الحالي هو أن أمطاره على جولات.

وأضاف أن أول جولاته كانت مع الفجر، وهناك جولة جديدة متوقعة حول ساعات ظهر اليوم، حيث تعود الأمطار معها فوق غالبية المناطق.