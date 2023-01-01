بنك فلسطين يساهم في دعم تنفيذ زيارات تثقيفية للمدارس من خلال المتحف التعليمي المتنقل

رام الله/ سما/

قدم بنك فلسطين مساهمته لمعهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة التابع لجامعة بيت لحم في تنفيذ زيارات تثقيفية للمدارس، من خلال المتحف التعليمي المتنقل في عدد من محافظات الوطن، وذلك ضمن مشروع الوحدة والتنوع في الطبيعة والمجتمع.

وهدفت الزيارات التي نفذها المعهد بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم من خلال زيارات للمتحف التعليمي المتنقل لعدد من مدارس الخليل، وأريحا، وطوباس، إلى تعريف الطلبة على مواضيع التنوع الحيوي والبشري في فلسطين، وأهمية الحفاظ عليه وتعزيز التفاعل المسؤول للطلاب مع البيئة من خلال العينات والمواد التعليمية التي يحتويها المتحف.

وأعرب محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين عن سعادته بمساهمة بنك فلسطين في دعم هذا النشاط التعليمي والتثقيفي، مؤكدًا على أهمية هذا المشروع، الذي من شأنه أن يسهل عملية إيصال المعلومات، واكتساب المعرفة المطلوبة للطلبة، وتشجيعهم على الاهتمام بالمواضيع البيئية مؤكداً اهمية المعرض المتنقل في الوصول الى كافة شرائح مجتمعنا.

وأكد الشوا أن دعم بنك فلسطين لمثل هذه المبادرات والفعاليات التي تأتي في سياق استراتيجيته، وتطبيقه لنهج الاستدامة، بالاضافة لتمسكه بمسؤوليته المجتمعية كمؤسسة مصرفية فلسطينية فاعلة تمثل جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الهام الذي يقوم به معهد فلسطين للتنوع الحيوي من أنشطة وفعاليات مختلفة تهدف إلى زيادة الوعي حول مفهوم التنوع الحيوي.

بدوره أشاد البروفسور مازن قمصية مؤسس ومدير معهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة بأهمية دعم بنك فلسطين لمشاريع حماية البيئة الفلسطينية واستدامة الشعب والطبيعة.

يذكر أن بنك فلسطين يخصص حوالي 5% من أرباحه السنوية لدعم المبادرات المجتمعية، تنفيذاً لرؤيته المتمثلة في إسناد المجتمع عبر المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، حيث يوجه البنك دعمه لمختلف القطاعات، ومخصصاً جزءاً من هذا الدعم لصالح القطاع التعليمي والتثقيفي لتمكينه والنهوض به.