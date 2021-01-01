فيديو لأول مرة: لحظة اغتيال المقاومين يوسف شريم ونضال خازم في جنين

رام الله / سما /

أظهرت لقطات تعرض لأول مرة، لحظة اغتيال الاحتلال للشهيدين المقاومين نضال خازم ويوسف شريم، وسط جنين شمال الضفة الغربية قبل قرابة شهر.

وأظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق قوات الاحتلال الخاصة صوب الشهيد نضال خازم وإصابته مباشرة، وبعد أن وقع على الأرض أكمل أحد جنود الاحتلال إطلاق النار عليه في تأكيد على قتله، فيما لاحق عدد من الجنود الشهيد يوسف شريم.

واغتالت قوات خاصة إسرائيلية، في 16 مارس الماضي، الشهيد القائد في كتائب القسام يوسف شريم، والقائد في كتيبة جنين-سرايا القدس، بالإضافة إلى استشهاد مواطنين اثنين برصاص الاحتلال.

والشهيد يوسف شريم 29 عامًا، هو شقيق الأسير محمود شريم أحد المتهمين بالتخطيط ومساعدة الأسرى الستة في الهروب عبر نفق الحرية من سجن "جلبوع" في سبتمبر/ أيلول 2021.

وتداول الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة يظهر فيها الشهيد شريم قبل أشهر في فيديو شهير وهو يؤم مجموعة من مقاومي كتائب القسام في جنين.

أما الشهيد نضال خازم 28 عامًا وينتمي لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وشارك عدة مرات في التصدي لقوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم. هو نجل شقيق فتحي خازم (أبو الرعد) والد الشهيدين رعد -منفذ عملية تل أبيب- وعبد الرحمن.