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قناة عبرية : إيران نقلت أسلحة إلى سوريا تحت غطاء مساعدات إنسانية

الأربعاء 12 أبريل 2023 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : إيران نقلت أسلحة إلى سوريا تحت غطاء مساعدات إنسانية



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية، اليوم الأربعاء، أن إيران نقلت أسلحة ومعدات عسكرية إلى الأراضي السورية تحت غطاء المساعدات الإنسانية.


ونقلت قناة كان عن وكالة رويترز الدولية، أن إيران قامت باستغلال الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل نحو شهرين، لنقل أسلحة إلى سوريا.

وأوضحت وفقًا لـ 9 مصادر سورية إيرانية إسرائيلية، أن إيران‬⁩ استخدمت الطائرات التي توجهت إلى ⁧‫سوريا‬⁩ بذريعة تقديم المساعدات لضحايا الزلزال لإرسال أسلحة ومعدات عسكرية.

وبحسب المصادر، فإن هدف هذه الأسلحة كان دعم وتعزيز الأجهزة الدفاعية الإيرانية في سوريا وتعزيز الحكومة السورية.

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