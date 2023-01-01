الاتحاد الفلسطيني يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في لقاء شباب الخليل والنهضة

رام الله / سما /

طالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, اللجنة المنظمة في الاتحاد العربي لكرة القدم بتشكيل لجنة تحقيق في مباراة شباب الخليل والنهضة العماني, بإياب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية.



وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان صحفي, إن من حق شباب الخليل اللعب على أرضه كونه حق اكتسبته فلسطين بالتضحيات، ولا يمكن التفريط به بأي ظرف من الظروف.



وكان شباب الخليل قد رفض خوض لقاء الإياب مع النهضة في الأردن, مؤكدا تمسكه باللعب على ملعبه, ما جعل الاتحاد العربي يعلن تخسيره (0-3) إداريا لعدم حضوره اللقاء.



وأكد التزامه بالقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في البطولات, مبينا أن الاحتلال تعمّد تأخير إرسال تصاريح دخول البعثة العماني ووفد الاتحاد العربي, لإفساد موقعة الإياب.



وذكر أنه تفاجأ بقرار اللجنة المنظمة بنقل اللقاء من فلسطين إلى الأردن, في نفس اليوم الذي وصلت فيه الموافقات بدخول النادي العماني إلى فلسطين.



ولفت إلى أنه أبلغ الاتحاد العربي بموافقة شباب الخليل على اللعب في الأردن, حال عدم صدور تصاريح بعثة النهضة, وهو ما لم يحصل.



وشدد على أن اللجنة المنظمة قررت نقل اللقاء, دون أن يكون هنالك ترتيبات لسفر بعثة النهضة، التي كان يفترض أن تصل يوم 8 أبريل، والتي حطّت رحالها في الأردن يوم 10 منه, أي بعد يوم من صدور قرار النقل.





