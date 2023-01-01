  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الاتحاد الفلسطيني يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في لقاء شباب الخليل والنهضة

الأربعاء 12 أبريل 2023 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الفلسطيني يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في لقاء شباب الخليل والنهضة



رام الله / سما /

طالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, اللجنة المنظمة في الاتحاد العربي لكرة القدم بتشكيل لجنة تحقيق في مباراة شباب الخليل والنهضة العماني, بإياب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان صحفي, إن من حق شباب الخليل اللعب على أرضه كونه حق اكتسبته فلسطين بالتضحيات، ولا يمكن التفريط به بأي ظرف من الظروف.

وكان شباب الخليل قد رفض خوض لقاء الإياب مع النهضة في الأردن, مؤكدا تمسكه باللعب على ملعبه, ما جعل الاتحاد العربي يعلن تخسيره (0-3) إداريا لعدم حضوره اللقاء.

وأكد التزامه بالقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في البطولات, مبينا أن الاحتلال تعمّد تأخير إرسال تصاريح دخول البعثة العماني ووفد الاتحاد العربي, لإفساد موقعة الإياب.

وذكر أنه تفاجأ بقرار اللجنة المنظمة بنقل اللقاء من فلسطين إلى الأردن, في نفس اليوم الذي وصلت فيه الموافقات بدخول النادي العماني إلى فلسطين.

ولفت إلى أنه أبلغ الاتحاد العربي بموافقة شباب الخليل على اللعب في الأردن, حال عدم صدور تصاريح بعثة النهضة, وهو ما لم يحصل.

وشدد على أن اللجنة المنظمة قررت نقل اللقاء, دون أن يكون هنالك ترتيبات لسفر بعثة النهضة، التي كان يفترض أن تصل يوم 8 أبريل، والتي حطّت رحالها في الأردن يوم 10 منه, أي بعد يوم من صدور قرار النقل.


تخسير

#الاتحاد الفلسطيني #شباب الخليل #النهضة العماني

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. جيش الاحتلال ينشر المزيد من بطاريات "القبة الحديدية" في أنحاء البلاد

تقرير: بن غفير يصارع داخل ائتلاف نتنياهو.. أمرين رئيسيين يبقيانه في الحكومة

تحريض إسرائيلي على الرجل الثاني في "حماس"

التعرف على هوية شهيدي نابلس

بن غفير يعلق على قرار منع المستوطنين من اقتحام الأقصى

حينما بكى القذافي لأول مرة وفتح خزائن ليبيا لإنقاذ صدام حسين

حماس تحذر الاحتلال..

الأخبار الرئيسية

الأونروا تدعو اتحاد العاملين بالضفة لإنهاء الإضراب ووقف تهديد الموظفين الذين يرغبون بالعمل

WVFfE

فيديو لأول مرة: لحظة اغتيال المقاومين يوسف شريم ونضال خازم في جنين

بن غفير يقتحم البلدة القديمة في القدس المحتلة رغم قرار نتنياهو بالمنع

20230411093447

الكشف عن برنامج تجسس اسرائيلي جديد يستهدف الصحافيين والسياسيين

تقرير: بن غفير يصارع داخل ائتلاف نتنياهو.. أمرين رئيسيين يبقيانه في الحكومة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم