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8 لاعبين يغادرون صفوف نادي التفاح

الأربعاء 12 أبريل 2023 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 لاعبين يغادرون صفوف نادي التفاح



غزة / سما /

غادر ثمانية لاعبين صفوف نادي التفاح, المنافس في دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال", عقب نهاية الموسم الكروي الأخير 2022-2023.

وانتهت عقود ثمانية لاعبين مع التفاح هم الهداف إسماعيل أبو دان, وفضل قنيطة, وحازم قفة, وهيثم أبو ظاهر, ومؤمن أبو عودة, وحازم ظهير, وعاصف الكتناني, وعبد الرحمن صلاح.

ومن المتوقع أن يضم التفاح لاعبين جدد خلال الانتقالات الصيفية القادمة, بهدف الرجوع مجددا للدرجة الأولى, بعدما حلّ ثالثا في دوري الثانية بالموسم المنصرم.

يشار إلى أن التفاح كان قبل موسمين في الدرجة الممتازة, لكنه هبط درجتين متتاليتين في موسمين على الترتيب, لينتهي به المطاف في الثانية حاليا.

#نادي التفاح #لاعبين

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