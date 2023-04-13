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تعيين مدير فني جديد لفريق خدمات خانيونس

الأربعاء 12 أبريل 2023 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين مدير فني جديد لفريق خدمات خانيونس



غزة / سما /

كشف نادي خدمات خانيونس, المنافس بدوري الدرجة الأولى, عن مديره  الفني الجديد استعدادا للموسم الكروي القادم في قطاع غزة 2023-2024.

وأكد خدمات خانيونس أن المدير الفني عبد الله محمود سيقود تدريبات الفريق في الموسم المقبل, بعد الاتفاق معه مؤخرا.

وتمنى النادي التوفيق لمحمود في مهمته التدريبية الجديدة مع الفريق, وتحقيق طموحاته بالرجوع لدوري الدرجة الممتازة.

يشار إلى أن خدمات خانيونس حلّ سادسا في دوري الدرجة الأولى الموسم المنصرم برصيد 28 نقطة, في حين كان محمود مدربا للأمل السابع صاحب 27 نقطة.

#خدمات خانيونس

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